З України вислали російську журналістку

У Службі безпеки України повідомили, що співробітники відомства примусово повернули на територію Російської Федерації журналістку Марію Князєву, яка працює під псевдонімом «Саушкіна» на пропагандистських каналах «Россия-1» та «Россия24», інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба СБУ. У повідомленні відомства зазначається, що громадянка Росії, користуючись зв’язками з проросійськи налаштованими представниками українських ЗМІ та експертами, проводила збір інформації про те, що нині відбувається в країні, яка ситуація складається в вищих органах влади та силових структурах. Як доповіли представники СБУ, росіянка використовувала отриману інформацію для «тенденційного висвітлення ситуації в Україні».
Співробітники Служби безпеки України ухвалили рішення про примусове повернення громадянки РФ Марії Князєвої на території Росії в рамках програм боротьби з втручанням країни-агресора в український медіапростір. Їй також заборонено перетинати український кордон наступні три роки. Зауважимо, що це вже не перші подібні інциденти. Раніше українська сторона вже ухвалювала рішення про депортацію представників російських каналів «LifeNews» та «Первый канал», які теж відомі своїми пропагандистськими сюжетами про Україну.