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МАУ требует запретить в Украине Ryanair – Омелян

МАУ требует запретить в Украине Ryanair – Омелян
Авиакомпания Международные авиалинии Украины, владельцем которой является олигарх Игорь Коломойский, обратилась с судебным иском, потребовав от Министерства инфраструктуры содействия в запрете лоуклоста Ryanair в Украине. Об этом сообщает replyua.net. Как информирует replyua.net. об том на своей странице в социальной сети Facebook написал глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Вчера на мой адрес поступил целый перечень исков, поданных МАУ. Они требуют, чтобы мы разорвали контракт лоукостера Ryanair со львовским аэропортом, а также, чтобы Министерство не позволило тому, чтобы для начала работы ирландской авиакомпании были созданы все условия. Еще один нюанс: учитывая вероятность прихода в Украину Ryanair, компании МАУ ничего другого не оставалось, как в ущерб себе же пойти на снижение цен. Таким образом, в «национальной» компании требуют, чтобы суд принял решение о выплате Мининфраструктуры компенсации нескольких десятков миллионов гривен, которые в МАУ считают «потерями», - заявил министр.

При этом чиновник, комментируя поступившее к нему обращение, заявил, что и в дальнейшем намерен отстаивать право своих сограждан на возможность дешево летать в другие страны.
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