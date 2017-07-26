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Политолог о твитте Трампа: мы же все хотели, чтобы Украина стала активным участником мировой политики

Политолог о твитте Трампа: мы же все хотели, чтобы Украина стала активным участником мировой политики
Расследование «вмешательства Украины» в президентскую кампанию Дональда Трампа не приведет к стратегическим изменениям в отношении к Украине и не поменяет внешнеполитический курс США. Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал украинский политолог и блогер Сергей Таран.

Политолог отмечает, что, как в США, так и в Украине с Россией прекрасно понимают, что политтехнологи Трампа решили использовать, по их мнению, сильный ход с Украиной, чтобы наконец-то отвлечь внимание от расследований контактов Трампа с Кремлем. «Попадание Украины в скандал, разумеется, не лучшая ситуация в которой мы могли бы оказаться еще и в том контексте, что мы ожидаем важного для нас решения Белого дома о предоставлении летального оружия», – отметил Сергей Таран.

По его словам, вывод из сложившейся ситуации простой – мы же все хотели, чтобы Украина стала активным участником мировой политики, а в ней, в отличие от нашего цирка, надо мыслить многошаговыми стратегиями, а не сенсациями, иначе, быстро станем пешкой чужих стратегий.
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