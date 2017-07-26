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Назаренко рассказал о причинах ухода из должности главы Госпогранслужбы

Назаренко рассказал о причинах ухода из должности главы Госпогранслужбы
На своей в Facebook-странице Виктор Назаренко, ранее возглавляющий украинскую Госпогранслужбу, заявил, что причиной написания им рапорта об отставке стало «давление обстоятельств». Об этом сообщает replyua.net.

«С учетом давления обстоятельств, главным образом, имеющих отношение к состоянию моего здоровья, я вынужденно ушел с военной службы. Однако до тех пор, пока не перестанет биться мое сердце, оно будет целиком принадлежать Украинскому государству и Госпогранслужбе. Самое главное на должности главы ведомства для меня было выполнение поставленных задач и сохранение жизни личного состава. Я испытываю чувство гордости за то, что я с вами был в период, кода государство переживало непростые времена», - сообщил Виктор Назаренко.

Напомним, что накануне украинский президент Петр Порошенко назначил Назаренко свои советником, добавив, что его устраивает положение дел в пограничной службе, но здоровье – это самое главное, и данный фактор должен быть принят во внимание. «Как раз по этой причине я решил, что нужно подписать рапорт. Вместе с тем, я подписал указ, согласно которому генерал Назаренко становится моим советником», - сказал президент.
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