В Белом доме разрабатывают новый механизм прекращения войны на Донбассе – Волкер

Сейчас пришло время для выведения на более высокий уровень стратегии формат решения военного конфликте на Донбассе, привлекая к этому процессу Францию, Германию, США и другие страны-партнеры «нормандской четверки». Как сообщает replyua.net, такую точку зрения в интервью изданию «Настоящее время» представил Курт Волкер, специальный представитель США по вопросам Украины.
По его словам, роль американской стороны в данный момент заключается в вынесении предложения на новый уровень, чтобы в результате было принято новое фундаментальное решение, способствующее прекращению конфликта. Говоря о России, Волкер подчеркнул, что она также обязана остановить свой выбор на другой стратегии, если на самом деле стремится к урегулированию военного конфликта на Донбассе.
«В случае, если нам удастся достичь определенного согласия относительно гарантии безопасности населения и территориальной целостности Украины, я считаю, что долго ждать прогресса не придется», - сделал вывод Волкер. Как уже ранее сообщалось, американский чиновник на днях лично посетил район проведения боев возле Авдеевки.