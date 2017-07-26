валюта
СпецтемаУкраинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

У «Борисполі» затримали скандального екс-посадовця ГПУ

У «Борисполі» затримали скандального екс-посадовця ГПУ
Детективам Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося затримати в міжнародному аеропорту «Бориспіль» в вівторок, 25 липня, екс-посадовця ГПУ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Прес-служба НАБУ повідомила, що затриманий колишній посадовець Генпрокуратури є фігурантом однієї з кримінальних справ, в якій його підозрюють у вчиненні правопорушень за статтями про привласнення, розтрату чи заволодіння майном шляхом зловживанням службовим становищем та декларування недостовірних даних. У відомстві додали, що за фактам можливих злочинних дій, співробітники НАБУ проводять досудове розслідування з квітня минулого року.

Ім’я посадовця у НАБУ не назвали, однак джерела журналістів повідомили, що мова йде про Дмитра Суса, якого раніше було звільнено з те, що він не задекларував нерухомість та автомобіль вартістю понад 900 тисяч гривень. Щоправда згодом Дмитро Сус зазначив, що автівка преміум класу Audi Q7, про яку і йде мова, належить його 85-річній бабусі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Срочно: «Вы от кого меня хотите защитить?» Народный артист Украины шокировал россиян
Важное за сутки
25 июл 2017
15970

Публицист: Лукашенко в истерике, и он приезжал в Киев, чтобы найти выход из ситуации

Евгений Дикий, бывший боец «Айдара» и известный публицист, высказал мнение о том, что Александр Лукашенко не был готов к такому повороту, и он слишком поздно понял, к чему могут привести совместные с

25 июл 2017
12251

Боец АТО: вполне возможен «крестовый» поход на дегенератов родом из 90-х с оружием в руках

Украинский блогер и боец АТО Дмитрий Бабкин в своем блоге пишет о том, что после стрельбы в Днепре есть только два варианта развития событий. Первый вариант, это, когда полиция действует

25 июл 2017
6231

Портніков: за 25 років президент України поїде в окупований Крим нагороджувати «зелених чоловічків»

Публіцист Віталій Портніков вивчає досвід сусідньої Молдови у поводженні з окупованими територіями та прогнозує до яких наслідків може призвести байдужість українських громадян до проблеми окупації

Последние новости

У «Борисполі» затримали скандального екс-посадовця ГПУ

Пономар: вітаю всіх нас, зроблено важливий крок на шляху до нашої перемоги

У Держдепі США повідомили невтішні новини для Москви

Знай наших! Укроборонпром піднявся у світовому рейтингу виробників зброї

Блогер: Росія може «загратись» на навчаннях в Білорусі

Тіллерсон підтримує продовження санкцій проти РФ

Мусульмане продолжаю давление на израильтян, трубя демонтажа видеокамер на Храмовой горе

Кримський Бандерівець: окупанти роблять все, щоб їх ненавиділи

Ердоган звинуватив Берлін у шпигунстві

Был концерн «Антонов» и нет концерна «Антонова» - Кабмин ликвидировал гордость отечественного машиностроения

Блогер: наскільки Росія недолуга порівняно з Україною

Добкін вирішив оскаржувати рішення суду про його арешт

Павло Правий: таку маячню може поширювати або фантастичний кретин, або свідомий наймит ворогів

Блогер поставив точки над «і» у черговій історії про «зраду»

У МВД розповіли подробиці про нападників, які влаштували стрілянину у Дніпрі

Журналісти назвали причину, чому Трамп висунув звинувачення Україні

Блогер: так виглядає політик «здорової людини»

Посол США назвала, що треба зробити Україні, щоб зменшити важелі впливу Росії

Російський академік в інтерв’ю Сотнику: для Росії залишився лише один сценарій (відео)

МЗС РФ зробило заяву з приводу звільнення Агєєва

 Новости за день