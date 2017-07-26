У «Борисполі» затримали скандального екс-посадовця ГПУ

Детективам Національного антикорупційного бюро спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вдалося затримати в міжнародному аеропорту «Бориспіль» в вівторок, 25 липня, екс-посадовця ГПУ, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Прес-служба НАБУ повідомила, що затриманий колишній посадовець Генпрокуратури є фігурантом однієї з кримінальних справ, в якій його підозрюють у вчиненні правопорушень за статтями про привласнення, розтрату чи заволодіння майном шляхом зловживанням службовим становищем та декларування недостовірних даних. У відомстві додали, що за фактам можливих злочинних дій, співробітники НАБУ проводять досудове розслідування з квітня минулого року.
Ім’я посадовця у НАБУ не назвали, однак джерела журналістів повідомили, що мова йде про Дмитра Суса, якого раніше було звільнено з те, що він не задекларував нерухомість та автомобіль вартістю понад 900 тисяч гривень. Щоправда згодом Дмитро Сус зазначив, що автівка преміум класу Audi Q7, про яку і йде мова, належить його 85-річній бабусі.