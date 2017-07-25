Был концерн «Антонов» и нет концерна «Антонова» - Кабмин ликвидировал гордость отечественного машиностроения

Пока украинцы приходят в себя от твиттов президента США Дональда Трампа, который решил, что именно Украина делала все возможное, чтобы он проиграл на выборах, в самой Украине случилась новая «зрада» невиданных масштабов. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко. Как пишет блогер, «зрада» состоит в том, что Кабмин ликвидировал гордость отечественного машиностроения известный концерн «Антонов».
«чтобы было не так уж горько нужно взять себя в руки и заглянуть в интернет, где не полениться поискать постановление о ликвидации концерна «Антонов», которое датируется еще январем 2016 года. Но самое главное не это, а причина ликвидации – отсутствие участников», – написал блогер. Дмитрий Вовнянко объясняет, что иными словами концерн – есть, а участников в нем – нету, то есть они просто были выведены из концерна под юрисдикцию концерна «Укроборонпром» и продолжают работать в его составе.
По словам блогера, юридическое лицо концерн «Антонов» существовал. Долги на нем висели, среди прочего. Вот чтобы разобраться со всеми проблемами и убрать ненужное юрлицо, правительство и создало ликвидационную комиссию.