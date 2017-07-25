Добкін вирішив оскаржувати рішення суду про його арешт

Народний депутат Михайло Добкін, який представляє політичну силу «Опозиційний блок», заявив, що він вирішив оскаржувати попереднє рішення Печерського районного суду Києва, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Суд виніс рішення про арешт політика з можливістю внести заставу розміром в 50 мільйонів гривень. Однак захист нардепа вже зареєстрував в апеляційному суді відповідну апеляційну скаргу. Добкін заявив, що він має наміри вимагати, аби було скасовано претензію прокуратури на обрання саме такого запобіжного заходу. Крім того, Добкін заявив, що його кримінальна справа «не доживе до суду».
Варто нагадати, раніше Генпрокуратура звернулася до Верховної Ради України з поданням на парламентаря Михайла Добкіна. Його підозрюють у співучасті в шахрайській схемі, завдяки якій Добкін та група осіб, використовуючи своє службове становище, заволоділи у Харкові земельними ділянками загальною площею в 78 гектарів та вартістю понад 220 мільйонів гривень. 13 липня нардепи позбавили Добкіна депутатської недоторканності і дали згоду на його затримання та арешт, а 15 липня суд виніс своє рішення у цій справі.