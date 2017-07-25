Блогер поставив точки над «і» у черговій історії про «зраду»

Як інформує replyua.net, блогер Дмитро Вовнянко на власній сторінці в Фейсбук розвінчав чергову маніпуляцію українських ЗМІ, які полюбляють влаштовувати скандали на рівному місці.
Так, блогер вказує, що деякі українські інформаційні видання влаштували істерику з приводу ліквідації концерну «Антонов». Дійсно лихо! Що цей уряд собі дозволяє! Знищують візитні куртку України, гордість вітчизняного машинобудування! Розпродали технології арабам і китайцям, а самі що тепер робитимемо? Чи всі аргументи наведено? – цікавить блогер. А тепер витираємо сльози і з’ясовуємо що сталось насправді.
Отже, постанова Кабінету міністрів про ліквідацію Державного авіабудівного концерну "Антонов" була прийнята ще у січні минулого року. Причиною цього виступала відсутність учасників. Справа в тому, що всі учасники були переведені до складу «Укроборонпрому», а концерн «Антонов» залишився як «порожня» юридична особа. Для того, щоб розібратись з її боргами і було створено ліквідаційну комісію. До діючих реальних авіаційних підприємств ця комісія мала приблизно такий стосунок як морська свинка до моря і до свиней. Тож заспокойте тих, хто влаштував істерику, - наголошує блогер.