У МВД розповіли подробиці про нападників, які влаштували стрілянину у Дніпрі

Два чоловіки, які влаштували стрілянину днем раніше у Дніпрі, мали проблеми з законом. Таку інформацію оприлюднив радник керівника міністерства внутрішніх справ України Іван Варченко, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Варченко зазначив, що двоє нападників раніше притягалися до відповідальності за розбій та хуліганській дії. Що ж стосується постраждалих, то ніхто з них не був пов'язаний ні з якими кримінальними сюжетами та розборками. Також представник МВС зазначив, що конфлікт був пов’язаний з питаннями економічного характеру.
Варто нагадати, ввечері 24 липня в середмісті Дніпра сталася стрілянина. Невідомі під’їхали до кафе, де на літній терасі сиділи чоловіки, і почали стріляти в них. В результаті цього одна людина загинула на місці, один чоловік помер від отриманих поранень в лікарні і ще п’ятеро госпіталізували в лікарню з пораненнями різного ступеня тяжкості. Крім того, представники Національної поліції згодом підтвердили раніше поширену у ЗМІ інформацію, що загиблі виявилися ветеранами АТО.