Посол США назвала, що треба зробити Україні, щоб зменшити важелі впливу Росії

Посол США в Україні Марі Йованович виступила з лекцією перед студентами Літньої школи журналістики і виділила в ході виступу основну проблему України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Вона зазначила, що українська влада має посилити боротьбу з корупцією, адже саме в такий спосіб можливо зменшити вплив Російської Федерації на державу. Йованович підкреслила, що саме корупція та стан, в якому перебуває система правосуддя України, і є двома найважливішими питання для українського суспільства. При цьому, додала вона, ці питання пов’язані між собою.
Водночас дипломатична представниця США погодилася, що Україні вдалося зробити прогрес у цій сфері за останні 3 роки, створивши Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та систему держзакупівель ProZorro. Йованович відмітила, що вони не є ідеальними, але вони прозорі і це прогрес, однак Сполучені Штати Америки очікують на більші здобутки, які дозволять бути Україні справді незалежною державою західного зразка з прозорими системами та урядом.