В «Укрзалізниці» анонсували запуск ще одного вагону з України до Болгарії

В «Укрзалізниці» заявили, що в зв’язку з тим, що серед українців було зафіксовано підвищений попит на рейси в напрямку Болгарії, компанія ухвалила рішення про запуск ще одного вагону в цьому напрямку, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Мова йде про додатковий безпересадочний вагон, який буде рухатися з Києва до болгарської Варни. Почне курсувати він з 28 липня. Прес-служба української компанії залізничного перевізника розповіла, що безпересадочний вагон вирушатиме зі столиці в складі потяга №50 маршрутом Київ-Трускавець о 20:12, а зі Львова цей вагон буде курсувати як складова білоруського поїзда № 251/1004за маршрутом Мінськ – Варна – Мінськ. Прибуватиме київський вагон через добу о 10:30 за болгарським часом. Представництво «Укрзалізниці» додало, що безпересадочним вагоном для візиту до Болгарії можуть скористатись не лише жителі Києва, а й інших міст, де поїзд робитиме зупинки: Фастів, Козятин, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Коломия, Чернівці. Вартість квитка за маршрутом Київ-Варна складатиме 2840 гривень, а Львів-Варна – 2400 гривень.
Варто нагадати, залізничне сполучення між Києвом та Варною було введено «Укрзалізницею» в червні поточного року.