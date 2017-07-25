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У ГПУ відзвітували щодо масштабних обшуків на заводах «Укрспирту»

У ГПУ відзвітували щодо масштабних обшуків на заводах «Укрспирту»
У Генеральній прокуратурі України відзвітували щодо масштабних обшуків, які провели правоохоронці на території заводів державного підприємства «Укрспирт», інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Прес-служба ГПУ оприлюднила повідомлення, в якому зазначається, що податківці спільно з представниками Генпрокуратури провели в понеділок, 24 липня, обшуки в рамках досудового розслідування в кримінальній справі. Обшуки проводилися в 14 областях України. Кримінальну справу було порушено за статтями про фіктивне підприємництво, ухилення від сплати податків та привласнення, розтрату або заволодіння майна, зловживаючи при цьому службовим становищем. Рішення про масштабні обшуки було ухвалено після того, як слідчі виявили факти, які засвідчують, що підприємство порушувало норми діючого українського законодавства та займалося необлікованим виготовленням продукції. За попередньою інформацією, екс-керівники «Укрспирту» з 2012 по 2014 роки фігурують у цій кримінальній справі та перебувають нині в розшуки.

Варто нагадати, раніше представники ДП «Укрспирт» зазначали, що обшуки на підприємствах є «простою перевіркою».
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