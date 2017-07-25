Казарин сообщил, как Москва могла «обнулить» Майдан

На своей Facebook-странице украинский блогер и журналист Павел Казарин предположил, что если бы на победу активистов Майдана три года назад не было бы никакой реакции, Кремль счел бы это более выгодным для себя, чем военную агрессию на Донбассе и аннексию Крыма, информирует replyua.net. Казарин отмечает, что в 2014 году «Россия могла бы просто обнулить Майдан и не загонять в угол Украину».
Павел Казарин напомнил, что в 2005 году опять существовали скидки на покупку газа и определенные политические договоренности. Далее Партия регионов взяла реванш. Прошло еще пять лет после того, как присягу принял Виктор Ющенко, и победа на выборах главы государства досталась Януковичу. То есть победа досталась экономике, подчинившей себя политике. Таким же образом в Кремле могли сделать три года назад – например, речь могла идти об осуждении расстрела в центре Киева, а вместо того, чтобы аннексировать Крым, в России могли пообещать кредиты Украине.
«Для представителей украинской политической элиты такой расклад сил мог бы оказаться более выгодным, так как ее представители не должны были вообще покидать зону своего комфорта. И не было бы ни добровольцев в батальонах, ни аварии Боинга», - уверен Павел Казарин.