Эксперт оценил вероятность ухода из Донбасса российских войск

Политический эксперт Игар Тышкевич сообщил, какие факты могут свидетельствовать о намерении России вывести свои войска из Донбасса. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». В частности, эксперт проанализировал возможность выполнения плана о вероятности размещении на Донбассе круглосуточной миссии ОБСЕ.
«В случае размещения ОБСЕ вдоль всей линии размежевания, то не исключено, что на это просто не хватит средств. Мы не забыли о случаях, когда группа наблюдателей ОБСЕ отказалась от поездок на оккупированные территории Донбасса, так как там постоянно открывается огонь и это предоставляет опасность. Нередко им приходится констатировать постфактумы», - сказал Тышкевич. С его слов, такой вариант может быть полезным исключительно для сбора доказательств, а не для гарантии мира.
«У меня нет уверенности в дееспособности круглосуточной миссии в плане прекращения огня. С теоретической точки зрения, возможно, что контингент миротворцев ООН будет разводить в разные стороны участников военных действий и сделает все, чтобы вооруженные люди не допускались на расстояние ближе двух десятков километров, - сказал эксперт.