Франция, Германия и Россия не заметили просьбу украинского президента о введении миссии ООН на Донбасс, – дипломат

Украинский блогер и дипломат Богдан Яременко в своем блоге пишет о том, что «Нормандский формат» все больше напоминает «телефонный формат переговоров ни о чем». По словам дипломата, если же анализировать последний телефонный разговор лидеров «Нормандской четверки», то можно прийти к двум выводам. Первый, в сообщениях лидеров после разговора ничего не сказано о выполнении политической части Минских договоренностей. Второй вывод – впервые официальное сообщение Украины по итогам телефонного разговора не сильно отличается от общего сообщение Франции и Германии.
По словам дипломата, в сообщениях участников «Нормандского формата» все же есть несогласованные позиции. Франция, Германия и Россия не заметили, что, как сказано в сообщении администрации украинского президента, «Петр Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН».
«Вполне возможно, что Петр Порошенко таки на чем-то акцентировал внимание, но, очевидно, другие лидеры не придали этому никакого значения. И я их понимаю, потому что только 9 июля президент Украины принимал генсека ООН и ничего не говорил на эту тему. О привлечении ООН к решению гуманитарных вопросов – говорил, а о миротворческой миссии ООН – нет», – прокомментировал Богдан Яременко.