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Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен

Украинский суд обязал Украину выплатить Плотницкому 2,1 млн гривен
Известный украинский блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что в Украине чуть ли не каждый день гибнут наши воины, которые с оружием в руках защищают страну. В то же время, чтобы еще больше отгородится от боевиков была введена на официальном уровне блокада, но вот есть в Украине один орган, который так и хочет помочь врагам, речь идет о судах.

Как сообщает Денис Казанский, хозяйственный суд Луганской области обязал государственное предприятие «Луганский облавтодор» выплатить 2,1 млн гривен предприятию ООО «Донкуб», которое находится на территории, подконтрольной боевикам «ЛНР», и в 2016 году было отобрано людьми Игоря Плотницкого у его законного владельца Сергея Боева. Блогер подчеркивает, что именно украинский, а не российский суд обязал государственное предприятие выплатить деньги компании, которая находится в Перевальске, была «отжата» боевиками, зарегистрирована в «ЛНР» и платит налоги Плотницкому.

«Владелец захваченной компании еще год назад обращался в СБУ и ГПУ, писал заявления на имя Грицака и Луценко, в котором писал, что его собственность захвачена террористами, но ни СБУ, ни ГПУ не отреагировали. Не нашли достаточно доказательств... Теперь представитель боевиков по доверенности, которая выписана боевиками, приезжает в украинские суды и отсуживает у украинского государственного предприятия миллионы гривен», – подытожил блогер.
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