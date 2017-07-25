Політолог: найкраща допомога Курта Волкера – це тиск на США щодо виділення Вашингтоном Україні новітньої зброї

Відомий український політолог Володимир Горбач в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що він не вірить у жодні хитромудрі сценарії «політичного вирішення конфлікту» на Донбасі за однієї просто причини – Російська Федерація не зацікавлена в такому вирішення питання.
За словами політолога, щоб раз і назавжди зрозуміти суть конфлікту на Донбасі треба згадати слова спецпризначенця США в Україні Курта Волкера, який ще тільки тоді, коли все починалося на Донбасі, заявив, що Росія вторглася в Україну і військовий конфлікт не можна розв’язати дипломатією. «Політики можуть регулювати розвиток цього конфлікту, але його розв’язання лежить виключно в у військовому ключі. Найефективніший спосіб припинити гарячу фазу війни, а не «замороженого конфлікту», як дехто звик вважати, це озброювати Україну, посилювати її військову спроможність, давати відбій», – зазначив політолог.
Він наголосив, що найкраща допомога Курта Волкера буде тоді, коли він зможе пролобіювати в США виділення Вашингтоном Україні новітньої зброї. Для «продуктивних переговорів» з російськими загарбниками нам потрібна зброя стримування. Тож найефективніший сценарій покарання агресора полягає у посиленні нашої оброноздатності і, відповідно, суб’єктності.