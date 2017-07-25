Ситуация в Украине вызывает у политиков только матерные фразы, - видео

Некоторые украинские политики считают, что использование нецензурных выражений в прямом эфире телеканалов – это обычное и нормальное явление, поэтому частенько этим грешат.
Как информирует replyua.net, телеканал NewsOne сделал подборку из роликов, в которых украинские политики используют матерные фразы. Абсолютным победителем в номинации «Главный эксперт по матерным словам» стала Надежда Савченко. За двадцать секунд эфира она умудрилась произнести одиннадцать матерных слов. Всем остальным до депутата Савченко еще нужно учиться и учиться.
К примеру, Евгений Червоненко, бывший министр транспорта, позволяет себе только пять выражений за двадцать секунд эфира, а Максим Гольдарб, известный экономист, и вовсе матерился в прямом эфире всего четыре раза. Что касается Савченко, то она известна своим раскованным поведением на ТВ – депутат может не только сказать горячее словцо, но и показать неприличный жест.