У Франції та Німеччині назвали райони для першочергового розведення сил

Під час телефонного саміту лідерів «нормандської четвірки» канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон повідомили про підготовлений ними перелік районів Донбасу, в яких в першу чергу необхідно провести розведення протиборчих сил. Про це інформує replyua.net.
У спільній заяві німецького і французького лідерів підкреслюється, що «розведення військових частин і відведення важкого озброєння повинно бути пріоритетом. Меркель і Макрон доручили робочій групі з безпеки Тристоронньої контактної групи (ОБСЄ, Україна та Росія), що працює в Мінську, «визначити і позначити такі зони в рамках наступного засідання 2 серпня».
На думку експертів ця заява є важливою з трьох причин. По-перше, воно говорить про те, що лідери Німеччини і Франції наполягають на спадкоємності політики «нормандської четвірки» - рішення про розведення військ і відведення важких озброєнь в 3 пілотних районах ОРДЛО приймалося Тристоронньої контактною групою ще 21 вересня 2016 року. По-друге, підготовка такого списку стала першим практичним втіленням «плану малих кроків», запропонованого новообраним президентом Франції. І по-третє, акцентом на розведенні військ в найгарячіших точках Донбасу Меркель і Макрон чітко продемонстрували, що їм ближче точка зору Президента України Петра Порошенка, ніж позиція російського президента Володимира Путіна.