Савченко знову відвідала бойовиків «Л/ДНР»

Скандальний позафракційний нардеп Надія Савченко піл час прямого ефіру на телеканалі Newsone заявила, що не так давно здійснила візит до окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей. Про це інформує replyua.net. Зокрема, під час розмови з журналістом Савченко зазначила, що Курт Волкер який є спецпредставником США по Україні, який вчора відвідав передову району проведення антитерористичної операції, без жодних проблем міг би відвідати самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». «Він може спокійно туди поїхати і ніхто йому цього не буде забороняти», - сказала Савченко.
Після цього телеведуча запитала народного депутата, коли вона сама востаннє перебувала на непідконтрольних українській владі територіях, Савченко досить коротко заявила: «Недавно». Відповідаючи на додаткове питання про конкретну дату, Савченко наголосила, що це не сповідь і не допит, тому деталей розкривати не буде.
Раніше представниця пропрезидентської партії БПП Тетяна Ричкова заявила, що Савченко заохочувала військових АТО, котрі перебувають біля аеропорту Донецька, їхати до Києва, щоб «повалити владу».