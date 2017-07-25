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Дипломат: до выборов в ФРГ ждать чего-либо от «Нормандского формата» бесполезно

Дипломат: до выборов в ФРГ ждать чего-либо от «Нормандского формата» бесполезно
Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что, как он и прогнозировал на прошлой неделе, телефонная конференция в «Нормандском формате» завершилась ничем. Лидеры четырех государств договорились о том, что будут договариваться дипломатические советники. Даже о дате следующей встречи «в живую» не было сказано и слова.

Как пишет Вадим Трюхан, такие телефонные разговоры – это просто пустая трата времени не только для лидеров «Нормандской четверки», но и для журналистов, которым приходится все это освещать. «Это ни о чем. Наперед можно сказать, что договорить дипломатические советники ни о чем тоже не смогут, ведь между их боссами пропасть», – написал дипломат.

Он спрогнозировал, что до выборов в ФРГ в «Нормандском формате» ничего не произойдет. Соответственно, и перспектив выполнения так называемых минских договоренностей нет. Надежда на американцев, в частности на Курта Волкера, который работает без раскачки. Он выйдет с конкретными идеями и предложениями, но придется подождать несколько дней или недель, а скорее всего до сентября-октября, но еще больше надежды на нас самих, ведь, как известно, - спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
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