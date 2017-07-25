Миротворці на Донбасі нічого не змінять – військовий експерт

Миротворча місія на Донбасі не зможе кардинально вплинути на конфлікт. Як передає replyua.net, відповідна точка зору була оприлюднена військовим експертом Павлом Фельгенгауером. За словами експерта, в суспільстві склалося неправильне уявлення про миротворчі місії В ефірі «112 Україна» він зазначив, що миротворчу місію можна порівняти з нинішньою місією ОБСЄ на Донбасі, тільки вона буде озброєна. Але кардинально це нічого не змінить, тому що функція миротворчої місії все одно полягає в спостереженні і фіксації. Зброя їм належить тільки для самооборони, а не для ведення бойових дій.
«Іноземці не будуть воювати за Україну», - сказав Фельгенгауер, підкресливши, що для припинення вогню потрібно бажання сторін конфлікту, а якщо його не буде, то ніяка миротворча місія не допоможе.
Відзначимо, що збройні миротворці можуть остудити гарячі голови від наступальних дій, але лінія зіткнення в зоні АТО досягає 500 км, і для розміщення миротворців на всій її протяжності необхідні дуже великі ресурси. Якщо миротворча місія не зможе охопити всю лінію зіткнення, миротворців буде розміщено на найбільш гарячих ділянках. В такому випадку бої можуть переміститися до інших районів, вважає Фельгенгауер.