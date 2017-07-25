Волкер виступив за надання Україні летальної зброї

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер після відвідування зони боїв на сході України твердо висловився за надання Києву оборонного летального зброї, інформує replyua.net. Як відомо, напередодні американський високопосадовець на власні очі побачив і почув як від військових, так і мирних жителів прифронтової смуги, як бойовики використовують проти них важкі озброєння, включаючи танки, які поставляються їм Москвою.
Підводячи підсумок побаченого і почутого американський спецпредставник назвав те, що відбувається в зоні АТО, не конфліктом з повстанцями а гарячою війною, до якої залучена Росія. В інтерв'ю ВВС Волкер підкреслив, що сучасна оборонна зброя «дозволила б Україні захистити себе і, наприклад, вивести танки, а також допомогла б зупинити Росію, яка загрожує Україні».
Волкер підкреслив, що оборонний характер озброєнь, який слід надати українській армії, виключає звинувачення Вашингтона у провокації ескалації бойових дій на Донбасі. На його думку, заяви про провокації «просто гальмують це рішення». Після відвідин зони АТО Волкер провів низку зустрічей в Києві для «обговорення шляху для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України».