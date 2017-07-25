Публіцист розповів, чому проросійські найманці пішли на загострення ситуації на Донбасі

Причиною суттєвого загострення ситуації в районі проведення антитерористичної операції на окупованих територіях Донбасу може бути те, що ватажки самопроголошених формувань «Л/ДНР» хочуть позитивним чином вплинути на своїх кураторів у Москві. Як інформує replyua.net, таку точку зору у прямому ефірі Обозреватель.LIVE оприлюднив Євген Дикий, публіцист та колишній боєць батальйону «Айдар».
За його словами, цілком можливо, що частина нападів проросійських терористів на позиції сил АТО – це локальна самодіяльність. «Водночас, коли мається на увазі спланована атака, то у даному випадку це ніщо інше, як російське командування. Більше того, я не виключаю, що в даний час на непідконтрольних Києву територіях Донбасу знаходяться інспектори Генерального штабу Росії. Саме вони, власне кажучи, здійснюють перевірку, на що бойовики потратили таку значну суму грошей», - сказав Дикий. Можливо, додав він, такими діями бойовики хотіли заохотити Кремль до збільшення їхнього фінансування.
«Насправді ми можемо мати справу з найсправжнісінькою показухою. Бойовики просо намагаються продемонструвати, що вони воюють, і якщо їм дати більше грошей, то можна завтра і до Львову дійти. Сам Захарченко постійно говорить такі нісенітниці», - наголосив експерт.