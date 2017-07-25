Волкер сделал заявление о поставках летального оружия в Украину

Курт Волкер, специальный представитель США в Украине, сделал заявление о том, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос о поставках оружия в Украину, чтобы украинские военные могли противостоять боевикам «ЛДНР», поддерживаемых Россией.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ВВС, специальный представитель США также подчеркнул, что поставка летального оружия для украинской армии может существенно повлиять на позицию РФ и заставит ее отказаться от поддержки боевиков на Донбассе. «Оборонительное вооружение, которое позволило бы Украине защитить себя и, например, вывести танки, помогло бы остановить Россию, угрожающую Украине», отметил Волкер.
По его словам, такие действия Вашингтон не может рассматривать как провокацию, однако он не может прогнозировать и оценивать судьбу таких решений, поскольку речь идет о дальнейшем обсуждении, и, возможно, о принятии. «Я считаю, что аргумент о том, что это будет провокацией для России или же преданием смелости Украине, просто тормозят это решение», добавил спецпредставитель.