В Нацполиции сообщили, сколько украинцев оштрафовали за георгиевскую ленту

В Нацполиции Украины заявили о том, что сотрудники правоохранительных органов составили четыре административных протокола за пропаганду георгиевской ленты, и эти дела были переданы позже в суд.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, закон о запрете георгиевской ленты вступил в силу 15 июня, и по состоянию на 18 июля протоколы за административное нарушение были составлены в Винницкой области (причем сразу два), а также по одному в Запорожской и Днепропетровской областях. К административной ответственности привлекли четырех граждан, а одного из них, жителя Винницкой области, приговорили на тридцать суток к общественным работам. За пропаганду, изготовление или ношение георгиевской ленты в Украине штраф составляет от 850 до 2550 гривен. Также при составлении протокола сотрудники полиции должны конфисковать ленту.
Напомним, что в Украине также действует запрет на пропаганду советской символики, и за нарушение этого закона также предусматривается наказание. Ранее в Польше тоже решили заняться декоммунизацией – через три месяца в силу вступит закон о сносе памятников советским солдатам.