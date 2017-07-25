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Стрілянина у Дніпрі: є загиблі та постраждалі

Стрілянина у Дніпрі: є загиблі та постраждалі
Ввечері, 24 липня, на вулиці Дніпра сталася стрілянина, в результаті якої 2 осіб загинули і ще 4 було госпіталізовано, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

У поліції повідомили, що близько восьмої вечора до кафе на проспекті Гагаріна під’їхала автівка, пасажири якої почали стрілянину з автоматичної зброї. В результаті цього поранень зазнали громадяни, які перебували на літньому майданчику закладу. Один чоловік помер на місці від отриманих поранень, 5 доставили в лікарню, але один з них також помер. Зловмисники ж зникли з місця подій на тому ж автомобілі. У місті було введено оперативний план по перехопленню злочинців «Сирена».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед постраждалих і загиблих були відомі АТОшники. Зокрема, як зазначають джерела видання «Дніпроград» тяжких поранень зазнав відомий місцевий правозахисник, військовий-доброволець Едмонд Саакян. Іншим постраждалим, який помер на місці від отриманого поранення в голову, виявився, за даними журналістів, боєць батальйону ТРО на позивний «Щука». Серед поранених також ветеран АТО Олексій Вагнер, який разом з пораненим Саакіном служили в одному батальйоні. В лікарні заявили, що Вагнера доставили в дуже тяжкому стані і він помер, коли йому намагалися надати медичну допомогу.
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