Неля Штепа залишиться під арештом – прокуратура

Згідно з винесеним рішенням Ленінського районного суду Харкова, запобіжний захід у вигляді перебування під арештом для колишньої міської голови Слов’янська Нелі Штепи, залишається дійсним, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба прокуратури Харківщини. Передбачено, що Штепа перебуватиме у Харківському СІЗО до 21 вересня поточного року. Представники преси, які були присутні на останньому засіданні у справі Штепи 24 липня, зазначають, що екс-меру Слов’янська двічі викликали швидку. Наступне засідання суду у цій справі має відбутися 9 серпня о 14 годині.
Варто нагадати, що Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. Їй висувають звинувачення у посягання на територіальну цілісність та суверенітет України через співпрацю з бойовиками так званої «Донецької народної республіки». Сама колишня чиновниця всі звинувачення на свою адресу відкидає, заявляючи, що її показові заклики до того, щоб президент Російської Федерації Володимир Путін ввів війська га українську територію, вона озвучувала після того, як сепаратисти нібито знущалися з неї. Наразі Штепі загрожує довічне ув’язнення.