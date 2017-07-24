НАЗК передало Нацполіції матеріали щодо порушення кримінальних справ проти 5 політичних партій

Представники Національного агентства з питань запобігання корупції передали Національній поліції матеріали, які дозволили порушити кримінальні справи проти 5 політичних партій, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Відповідну інформацію оприлюднила глава НАЗК Наталія Корчак. Вона зазначила, що фахівці профільного відомства, аналізуючи звітність політичних сил, виявили низку недостовірностей. Наразі за наданими НАЗК матеріалами вже було відкрито 8 кримінальних проваджень.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро України цікавилися багатотисячними преміями керівництва НАЗК, зокрема, і статками голови відомства Наталії Корчак. Тижнем раніше представник НАБУ старший детектив Цивінський зазначав, що він направив до Кабінету міністрів України відповідний запит, в якому антикорупційне відомство просить уточнити розмір премій, які виплачувалися керівництву НАЗК та на яких підставах. Щоправда раніше Корчак і сама зізнавалась журналістам, що отримувала преміальні 200 тисяч гривень за свою роботу.