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На Харківщині затримали сепаратиста, який виконував доручення кураторів з РФ

На Харківщині затримали сепаратиста, який виконував доручення кураторів з РФ
На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який займався розповсюдженням агітаційних матеріалів сепаратистського характеру, які чоловікові надавали куратори з Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Служби безпеки України в Харківській області. Відомо, що чоловік є уродженцем Донецької області. Він розклеював у людних місцях міста Куп’янськ та в найближчих населених пунктах району агітаційні листівки з закликами до відділення південних та східний регіонів України з подальшим створенням «псевдодержавного утворення Новоросія». Опісля сепаратисти закликали приєднати «Новоросію» до Російської Федерації.

Співробітники СБУ встановили, що за роботу чоловікові платили. Матеріали, які необхідно було розповсюджувати, він отримував через кур’єрів та схованку, яка була об лаштована в старій будівлі неподалік Куп’янська. Роботу агітатора контролювали куратори з Російської Федерації, які тримали зв’язок з чоловіком через мобільний зв'язок. Співробітники СБУ затримали агітатора на гарячому, коли той розклеював сепаратистські листівки.
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