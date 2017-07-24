Український чиновник, підозрюваний у розкраданні, просить політичного притулку у Великій Британії

Колишній голова «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук, якого українські правоохоронці підозрюють у розкраданні мільйонів доларів, звернувся до британської влади з проханням надати йому політичний притулок на території Сполученого Королівства, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідну інформацію журналістам оприлюднив заступник генерального прокурора України Євген Єнін. Відомо, що раніше українська сторона зверталася до британської сторони з запитом про екстрадицію українця. Однак тепер, у зв’язку зі зверненням Бондарчука про надання політичного притулку, Королівський су д Лондона розгляне запит Києва про екстрадицію пізніше, протягом вересня-листопада, тобто після того, як буде розглянуто прохання про надання політичного притулку.
Зауважимо, що керівника «Укрспецекспорту» підозрюють у розкраданні більше 7 мільйонів доларів. Раніше він заявляв Службі безпеки України, що поїхав до Великобританії з відрядженням з «метою вивчення англійської мови». На початку березня Бондарчук був заарештований в Лондоні після отримання запиту про екстрадицію з Києва. Але тоді йому вдалося вийти на волю під заставу в 75 тисяч фунтів стерлінгів. Державну компанію, яка спеціалізується на укладанні збройових іноземних контрактів, Бондарчук очолював протягом 2005-2010 рр.