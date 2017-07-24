Активісти зібралися під італійським посольством в Києві на підтримку затриманого Марківа

Сьогодні, 24 липня, в українській столиці біля дипломатичного представництва Італії відбувся пікет на підтримку затриманого на території Італії українського
військовослужбовця Віталія Марківа, якому висувають звинувачення у вбивстві італійського журналіста в 2014 році під Слов’янськом, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Активісти стояли з плакатами та вигукували італійською гасла на захист затриманого українця. Пізніше мітингарі написали звернення до влади Італії, в якій вимагали, аби поліція проводила об’єктивне розслідування. Звернення українці передали до посольства Італії.
Учасники акції наголошували, що в цій ситуації можливо, не обійшлося без російської агентури, адже попередні розслідування щодо смерті італійця, які проводили українські слідчі, вказували на те, що обстріли здійснювали бойовики. Активісти не мають намірів здаватися і планують залучати до подібних акцій вже на території Італії українську діаспору. Варто зазначити, що це вже друг а подібна акція під дипломатичним представництвом Італії в Києві.