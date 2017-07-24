До Одеси прибули військові кораблі НАТО

Сьогодні, 24 липня, до Одеси прибули кораблі постійної військо-морської групи Північноатлантичного альянсу, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Передбачено, що кораблі НАТО спільно з кораблями Військово-морських сил Збройних Сил України проведуть спільні тренування. Наразі кораблі НАТО ошвартувались поблизу одного з причалів Одеського морського порту. Сьогодні ж відбулася зустріч командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Ігоря Воронченка з командиром походу, комодором Джеймсом Морлі та командуванням кораблів Альянсу. В результаті зустрічі сторони визначили, що в майбутньому необхідно посилювати співробітництво між військово-морськими силами України та НАТО, а також флотами держав-партнерів в інтересах зміцнення безпеки на морі та в регіоні загалом.
Метою тренувань є прагнення підтримувати бойову готовність кораблів, зберігаючи їх можливість вчасно реагувати на ризики від військових та гуманітарних криз. Представник НАТО Морлі зазначив, що одним із завдань групи Альянсу також є боротьба з загрозами від незаконної міграції. Передбачено, що візит кораблів НАТО триватиме до 27 липня.