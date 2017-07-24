Вакарчук растрогал звонком тяжело больной девушке

Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», позвонил Сюзанне Матийчик, активистке из Тернополя, которой был поставлен диагноз рак, чтобы поддержать девушку в непростой ситуации.
Как информирует replyua.net со ссылкой на «20 хвилин», сейчас активистка находится в Тернополе, однако скоро ее ждет долгое лечение в Нью-Йорке, поэтому Сюзанна решила собрать всех друзей до отъезда и пообщаться с ними. Знакомые помогли девушке собрать средства на лечение. Когда друзья собрались вместе, девушке позвонил музыкант, и она расплакалась. «Я звоню вам с личного номера. Можете мне позвонить по телефону, если захотите меня услышать. Просто поговорить. На все воля Божья, но я уверен - у вас все будет хорошо», сказал Вакарчук.
Музыкант и девушка разговаривали около десяти минут. Позже Сюзанна призналась, что благодарна своим друзьям и счастлива уже потому, что они у нее есть. По ее словам, она никогда не забудет о том сюрпризе, который они ей преподнесли. Когда Вакарчук позвонил, Сюзанна растерялась и сказала ему, что даже потеряла дар речи.