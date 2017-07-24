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Вакарчук растрогал звонком тяжело больной девушке

Вакарчук растрогал звонком тяжело больной девушке
Святослав Вакарчук, лидер «Океана Эльзы», позвонил Сюзанне Матийчик, активистке из Тернополя, которой был поставлен диагноз рак, чтобы поддержать девушку в непростой ситуации.

Как информирует replyua.net со ссылкой на «20 хвилин», сейчас активистка находится в Тернополе, однако скоро ее ждет долгое лечение в Нью-Йорке, поэтому Сюзанна решила собрать всех друзей до отъезда и пообщаться с ними. Знакомые помогли девушке собрать средства на лечение. Когда друзья собрались вместе, девушке позвонил музыкант, и она расплакалась. «Я звоню вам с личного номера. Можете мне позвонить по телефону, если захотите меня услышать. Просто поговорить. На все воля Божья, но я уверен - у вас все будет хорошо», сказал Вакарчук.

Музыкант и девушка разговаривали около десяти минут. Позже Сюзанна призналась, что благодарна своим друзьям и счастлива уже потому, что они у нее есть. По ее словам, она никогда не забудет о том сюрпризе, который они ей преподнесли. Когда Вакарчук позвонил, Сюзанна растерялась и сказала ему, что даже потеряла дар речи.
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