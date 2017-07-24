В «Укрспирті» прокоментували численні обшуки: нічого надзвичайного

Прес-служба компанії «Укрспирт» надала перші коментарі з приводу новини про численні обшуки на заводах підприємства, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Представництво компанії визнало, що наразі на території десятків заводів державного підприємства «Укрспирт» дійсно проводяться обшуки, до яких причетні співробітники Державної фіскальної служби під процесуальним керівництвом представників Генпрокуратури України. Однак у прес-службі додали, що не вважають, що в цих обшуках є щось надзвичайне і в компанії бачать обшуки як планову перевірку, за якої представники «Укрспирту» готові співпрацювати та допомагати податківцям. Що ж стосується підозр у тіньовому виробництві, в «Укрспирті» заявили про добросовісність співробітників, а в разі, якщо і буде виявлено зворотнє, то «винних необхідно буде притягти до відповідальності».
Нагадаємо, раніше податківці заявили, що наразі співробітники відомства спільно з Генеральною прокуратурою України проводять обшуки на 41 спиртових заводах, в яких беруть участь понад 400 осіб.