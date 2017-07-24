Захід гальмує конкретні дії для ескалації війни на Донбасі – експерт

Політолог Андрій Вигирінський в інтерв'ю журналістам онлайн-порталу «24» заявив, що для України відвідини спеціальним представником США Куртом Волкером району активних бойових дій на Донбасі є добрим сигналом, однак у подальшому все уде залежати від того, чи вдадуться США та Євросоюз до певних дій. Про це передає replyua.net. Щоправда, нинішня поїздка в зону антитерористичної операції нездатна сприяти припиненню війни на сході України, вважає Вигірінський.
Політолог наголосив, що Волкер чітко оцінив стан речей на Донбасі та сказав, що у окупованих районах Донецької та Луганської областей не повільно згасаючий конфлікт, а досить активна фаза бойових дій, які конче повинні бути припинені для блага України.
«Те, що уповноважений представник Державного департаменту США визнав наявність гарячої стадії військового конфлікту на Донбасі, може свідчити про те, що такою ж є загальна позиція американської сторони. Я не думаю, що позиція Вашингтону могла бути іншою, проте все у подальшому вирішиться за результатами діалогу Волкера з помічником Путіна Сурковим, чи вдасться їм досягти домовленостей. Мають бути чіткі дії, а не заяви про «домовленість у подальшому вести переговори про врегулювання конфлікту», - переконаний експерт.