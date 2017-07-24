Украинцы жестко прокомментировали заявления Кустурицы

Украинцы не смогли промолчать по поводу визита режиссера Эмира Кустурицы в Крым, и подвергли жесткой критике его заявления. Как информирует replyua.net, режиссер уже внесен в базу преступников сайта Миротворец, и такая информация сегодня была опубликована в разделе «Чистилище».
Режиссера обвинили не только в нарушении пересечения украинской границы, но и в поддержке аннексии полуострова. Также на сайте указано, что Кустурица гастролирует в Крыму. Вячеслав Кириленко, вице-премьер Украины, не смог остаться в стороне и прокомментировал визит Кустурицы на полуостров. «Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Действительно великий художник не может так действовать», отметил Кириленко на своей странице в Твиттере.
Напомним, что накануне Кустурица прилетел в Крым и сразу заявил журналистам, что считает полуостров частью России. В интервью он подчеркнул, что, когда Крым был присоединен к России, он подумал, что Крым всегда был российским. Режиссер провел аналогии с Югославией, отметив, что страну, наоборот, разъединили, и в этом нет ничего хорошего.