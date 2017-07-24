Дипломат розповів про ключовий аспект заяви Волкера щодо України

Заява, оприлюднена спецпредставником США в Україні Курта Волкера про «гарячу війну» на Донбасі, залишиться не більше, ніж словами, якщо найближчим часом світове співтовариство не збільшить тиск на Росію. Як інформує repyua.net з посиланням на «Обозреватель», таку точку зору оприлюднив колишній глава українського МЗС Володимир Огризко.
За його словами, у заяві Волкера немає жодної сенсації, американський політик лише оприлюднив те, про що в Україні всім відомо – на Донбасі війна, і цей факт має безліч доказів «На жаль, багато європейських політиків хочуть свою голову заховати у пісок і зробити вигляд, що мова йде просто про безособовий конфлікт. Хоча, наголосив Огризко, хто є агресором, всім добре відомо. Тому дипломат не рекомендує переоцінювати можливості Курта Волкера. «У разі, якщо не відбудеться принципового прийняття рішення щодо посилення тиску на Москву, його заява так і залишиться звичайною заявою», - наголосив Огризко.
Нагадаємо, що напередодні відбувся візит Курта Волкера до прифронтової Авдіївки, де спецпредставник США заявив, що на Донбасі ніякий не заморожений конфлікт, а гаряча війна.