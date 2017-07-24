В Украине падают объемы улова рыбы

За первое полугодие 2017 года в украинских водоемах было выловлено двадцать тысяч тонн рыбы, и это на полтора процента больше, чем за аналогичный период 2015 года, и на 32 процента больше, чем за первое полугодие 2014 года, однако на 15 процентов меньше, чем за первые шесть месяцев 2016 года.
Как передает replyua.net со ссылкой на Госрыбагентство, в ведомстве подчеркнули, что уменьшение объемов улова связано, прежде всего, с неблагоприятными метеоусловиями в акватории Азовского моря – за первые шесть месяцев улов сократился почти на четверть и достиг всего одиннадцати тысяч тонн рыбы. Во внутренних водоемах Украины объемы улова практически не изменились, и за первое полугодие они достигли 6,9 тысяч тонн.
А вот рыболовство в акватории Черного моря, напротив, показывает положительную динамику. За первые шесть месяцев объемы улова возросли сразу на 12 процентов и достигли 1,4 тысяч тонн. Промышленный вылов в текущем году возрос на 12 процентов, достигнув 4,4 тысяч тонн.