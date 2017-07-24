В одесский порт зашли корабли НАТО

24 июля, в понедельник, в морской порт Одессы зашли корабли Североатлантического альянса. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил Украины, в порт Одессы прибыли фрегат F243 YILDIRИM, принадлежащий ВМС Турции, и эсминец D37 DUNCAN, принадлежащий Военно-морским силам Великобритании.
В сообщении ВМС Украины говорится о том, что программа пребывания кораблей НАТО предусматривает встречи командования судов с представителями органов власти и с командующим ВМС Украины. Кроме того, во вторник, 25 июля, жители Одессы и гости города смогут осмотреть корабли – вход будет открыт на эсминец и на фрегат. Завтра запланирована дружеская встреча с украинскими военными моряками. Корабли НАТО пробудут в морском порту Одессы два дня.
Напомним, что ранее стало известно о том, что Россия направила в Черное море корабль «Приазовье», который будет следить за международными военными учениями в акватории Черного моря. Российский корабль приблизился к Одессе 22 июля. На борту судна были установлены многочисленные антенны, и, по словам экспертов, корабль оснащен самой современной аппаратурой.