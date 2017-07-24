Ситуация с защитой персональных данных украинцев удручающая

Ряд экспертов в сфере банков и защиты личных данных дали в целом негативную оценку ситуации, сложившейся с защитой персональных данных граждан Украины отечественными банками. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Возглавляющий Ассоциацию украинских банков Александра Сугоняко в интервью журналистам рассказал о существовании проблем с законодательством, которое должно гарантировать защиту банковской тайны.
«Еще не так давно, во времена премьерства Арсения Яценюка, в Кабмине была совершена попытка «введения налогообложение процентных доходов от вкладов, и чтобы полная информация о всех депозитах с фамилиями была в налоговой администрации». Согласно информации Сугоняко, в то время в Ассоциации не позволила реализовать такую инициативу.
Весьма отрицательно положение дел с тем, как государство гарантирует украинцам защиту персональных данных, оценил Сергей Нестеренко, который занимает должность эксперта в сфере информационной безопасности. В частности, он считает, что сведения, которые касаются украинцев, и в частности, их персональные данные, нередко оказываются в руках у мошенников.