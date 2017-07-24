Фейгін: У порівнянні з РФ в Україні ніколи не знизували низову демократію

Відомий російський адвокат Марк Фейгін в інтерв'ю журналістам «Обозревателя» заявив, що в Україні постійно існувала «низова демократія», а ось у Росії її знищили досить давно. Про це передає replyua.net.
«Є одна досить суттєва відмінність між Україною і Росією – тут у вас завжди була присутня низова демократія. Навіть незважаючи на весь цей тиск, пертурбації: від Кучми до Януковича через Ющенка в Україні вдалося виховати політичний клас молодого покоління, якому пощастило вирости в демократичних умовах», - наголосив Фейгін та зазначив, що після здобуття незалежності демократія в Україні не закінчувалася ніколи
«Звісно, мали місце проблеми, викликані корупцією, виборами, однак демократичні цінності знаходилися на партійному рівні, вони підтримувалися представниками громадських організацій. Це, зокрема, стосується партій націоналістичного спрямування. У той же час, у Російській Федерації вже все знищили на усіх рівнях. Також не варто забувати про наявність у РФ значної кількості стукачів. Вони абсолютно скрізь присутні завдяки спецслужбам. Молоде покоління залякують відправкою в армію, виключенням з інституту, і вони стукають», - заявив адвокат.