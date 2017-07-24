Політолог: Агеєву треба надіятися на Захід і росіян, бо для Путіна він всього лише гарматне м'ясо і зовсім не цікавий

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Мати російського військового контрактника Віктора Агеєва не випадково приїхала до України з кореспондентом російської опозиційної «Нової газети». Про це в ефірі одного з українських телеканалів зазначив український політолог Віктор Уколов. На думку політолога, такий візит і інтерв’ю матері Агєва «Новій газеті» - це сильний контрхід в гібридній війні, адже у суспільства набагато більше довіри до опозиційного ЗМІ РФ, ніж до інтерв’ю, яке б у Агеєва взяли, скажімо, виключно українські ЗМІ.«Те, що опозиційна «Нова газета» друкує інтерв’ю матері російського єфрейтора говорить про те, що рівень звичайного російського солдата в Росії зростає, іншими словами цим зацікавилася російська опозиція. Це вплине на тих нових найманців, які, спокусившись на гроші чи погашення кредитів поїдуть на Донбас убивати українців», – вважає Уколов.На думку Віктора Уколова, якби Віктор Агеєв був хоча б у званні лейтенанта або капітана, то його б значення для Росії було б більш високим. Наразі ж Кремлю не так цікаво розпочинати торги навколо Агеєва. Якщо в самій Росії буде суспільний резонанс навколо постаті Агеєва, то цілком можливо, що Москва захоче виміняти свого солдата на когось з полонених українців. В іншому разі Агеєв – це просто ще один полонений російський військовий, який не буде цікавити Путіна.