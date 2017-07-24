Украина находится на последнем месте в Европе по количеству авиаперелетов

Лишь небольшое число украинцев могут позволить себе авиаперелеты, и, по статистике, менее пяти процентов граждан Украины пользуются услугами авиаперевозчиков.
Как информирует replyua.net со ссылкой на ZN, за 25 лет независимости Украины в стране практически не развивался авиатранспорт, и сейчас Украина занимает одно из последних мест в Европе по количеству перелетов на каждого гражданина. По словам Владимира Шульмейстера, бывшего первого замминистра инфраструктуры, на такие показатели повлияло множество факторов. Это и медленное развитие экономики, и очень низкие доходы населения, которое, соответственно, не может себе позволить не только поездки за границу, но и перелеты внутри страны.
По мнению эксперта, последние годы Украина делала ставку только на железнодорожные перевозки и на автомобильный транспорт, и это тоже является причиной того, что украинцы практически перестали пользоваться авиауслугами. Более 60 процентов аэропортов Украины нуждаются в масштабной реконструкции. Однако деньги на эти цели не выделяются.