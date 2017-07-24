«Я думав, що Одеса стане Росією»: одеський журналіст оприлюднив скандальну заяву

Телевізійний журналіст з Одеси Валентин Філіпов дав інтерв'ю сепаратисту Артему, під час якого заявив, що за результатами подій в Україні у період 2013 – 2014 років його рідне місто повинно було повторити долю анексованого Криму та стати частиною Росії. Про це інформує replyua.net з посиланням на «Політнавігатор».
Зокрема, беручи участь у бесіді, журналіст вирішив процитувати слова Бузили стосовно того, що «нікому не могло на думку спасти, що ви будете перебувати цього року бути на території Криму, а Крим - це буде Росія, наприклад, в 2013 році». За словами Філіпова, він сподівався, що буде перебувати на території Одеси, а саме місто вже буде підпорядковуватися Росії.
Тим часом, нещодавно соратники російських окупантів у Одесі почали висловлювати істеричні заяви через Сергія Стерненка, представника українських націоналістів та колишнього очільника одеського відділення «Правого сектору». Зокрема, його звинуватили у «знищенні міста». Так, журналістка так званих «засобів масової інформації» так званих «Л/ДНР» Юлія Вітязєва заявила у Facebook, що Стерненко вбиває Одесу та мешканців міста.