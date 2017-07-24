Порятунок ввід безвізу: ЗМІ РФ вже розповсюджують фейк про українських туристів у Криму

На офіційній сторінці Інформаційний військ України у соцмережі Facebook повідомили, що представники російської пропагандистської кампанії, прагнучи показати «велику» кількість українських громадян, які прибули до анексованого Криму, опублікували фото, яке було зроблене ще до сумнозвісних подій на нині окупованому півострові. Про це передає replyua.net.
«У той час, поки насправді пляжі у Криму продовжують пустувати, російські засоби масової інформації активно розповсюджують фотозображення, які насправді були зроблені ще до того, як Російська Федерація незаконно окупувала Крим. Варто при цьому зазначити, що на сьогоднішній день кількість українських громадян, які вже встигли скористатися правом безвізового відвідання країн Шенгенської зони, перевищує сто тисяч», - наголошується у тексті повідомлення.
Фотографія, про яку мова йшла вище, була опублікована на порталі російського телевізійного каналу «Зірка», а власне сам матеріал мав назву «Крим як порятунок від безвіза: чому українці масово їдуть відпочивати на півострів». Тим часом, російські підприємці вимушені виставляти готелі на продаж саме через брак туристів.