Блогер: таке враження, що українців змушують говорити російською

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Блогер Олексій Заводюк на власній сторінці в Фейсбук пояснює, чому не вважає, що квоти на україномовний контент потрібні українському телебаченню, - про це інформує новинний портал replyua.net.Так, за його словами, норма про мовні квоти виглядає таким чином, ніби українців змушують говорити українською мовою, а вони того не хочуть. Більше того, у такій законодавчій новелі немає сенсу. По-перше, блогер прогнозує, що закон, ймовірно, буде оскаржений у Конституційному суді партіями на зразок Опозиційного блоку. По-друге, це ще раз дає Кремлю привід тиснути на Україну та «захищати» російськомовне населення. Якщо вже створювати канали, то вони мають бути україномовними, російськомовними, англомовними, кримськотатарськими – що більше різноманітності, то краще.І, крім того, у встановленні квот для телебаченні вже немає сенсу – адже це битва за вчорашній день. За рідкісним виключенням, українське телебачення перестало бути цікавим. Воно працює на пасивного глядача, який нічого не створює і ні на що не впливає. Поки ми переймались питаннями про те, як «підтягти» наші канали до стандартів нейтральності та вивести їх з-під олігархічного володіння, технології зробили все за нас: тепер кожен може створити свій власний блог на Ютубі і доносити інформацію до глядачів, не залежачи ні від мовних квот, ні від свавілля продюсерів, - наголошує блогер.