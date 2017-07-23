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Росія розмістила на кордоні з України 3 дивізії для швидкого наступу – Генштаб

Росія розмістила на кордоні з України 3 дивізії для швидкого наступу – Генштаб
Російська Федерація не припиняє нарощувати військову присутність в областях, наближених до кордону з Україною. Наразі відомо, що Москва наростила військову присутність 3 мотострілецькими дивізіями, які характеризуються швидкою наступальною дією, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Відповідну інформацію оприлюднив Віктор Муженко, який очолює Генеральний штаб Збройних сил України. За його словами, Росія розмістила вздовж кордону 3-тю, 144-ту та 150-ту мотострілецькі дивізії. Муженко наголосив, що символічною ознакою розміщення цих дивізій є саме те, що російське керівництво обрало саме ці з’єднання для того, щоб розгорнути їх на постійній основі поблизу східних рубежів України. За даними української сторони, представлена організаційно-штатна структура, військове озброєння та техніка підтверджують той факт, що зазначені дивізії є ударними і призначені для швидких наступальних дій.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла про, те що, Москва почала активно посилювати військову присутність на території анексованого Кримського півострова.
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