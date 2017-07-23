Волкер: Замороженный конфликт на Донбассе? Это горячая война!

Курт Волкер прибыл сегодня на Донбасс в составе американской делегации. Как информирует replyua.net, спецпредставитель США по Украине посетил Авдеевку, о чем сообщает пресс-служба штаба военной операции на своей странице в Фейсбуке.
Курт Волкер встретился с украинскими военными, жителями Авдеевки, а также с сотрудниками военно-гражданской администрации. «Я приехал сюда лично, чтобы ознакомиться с деталями данных событий. Могу сказать – это ужасная трагедия, ведь мы знаем, что Украина цветущее государство. Наша главная задача – восстановить целостность и суверенитет Украины», подчеркнул Волкер. По его словам, он уже совершенно точно определил, что на Донбассе идет самая настоящая горячая война, и даже нет смысла говорить о замороженном конфликте. По словам спецпредставителя, цена этой войны самая высокая – человеческие жизни.
Американская делегация также сегодня побывала на Авдеевском коксохимическом заводе и в отремонтированной школе, которая откроется уже совсем скоро. После визита на Донбасс у Волкера запланированы встречи с политиками из стран Европы, во время которых он обсудит сложившуюся ситуацию в Украине.